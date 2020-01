Badalucco esclusa dal bando per la digitalizzazione delle imprese dell'entroterra: eppure le aziende non mancano

Le imprese di Badalucco non potranno accedere ai finanziamenti del bando riservato esclusivamente alle attività dell'entroterra e dei comuni non costieri. Un controsenso per questo borgo di oltre 1000 anime, dove le aziende non mancano, situato a poco più di 10 minuti d'auto dalla costa di Arma di Taggia ma di sicuro non sul mare. Insomma, l'esclusione badalucchese dai comuni della provincia di Imperia, ha creato un po' di malcontento tra le persone che lavorano e fanno business proprio su questo territorio.

Il bando (LINK) attivato attraverso il fondo Por-Fesr di Regione Liguria era un'opportunità importante. 5Mila euro (massimo) a fondo perduto, pari al 60% dell'investimento fatto, finalizzati alla digitalizzazione delle micro imprese: quindi, implementare software ed altre soluzione per migliorare l'efficienza dell’impresa e l'organizzazione del lavoro, oppure sviluppare soluzioni di e-commerce o ad esempio, fruire della connettività a banda ultralarga. Una manna per queste realtà imprenditoriali, spesso avviate o portate avanti da giovani che hanno scommesso sull'entroterra, con tutte le difficoltà che questo comporta, trovandosi quotidianamente impegnati ad affrontare sfide importanti per la sopravvivenza dell'attività.

Allora perchè Badalucco non c'è? Purtroppo il problema non riguarda la posizione del paese o l'amministrazione comunale ma una legge regionale che valuta alcuni indici che stabiliscono l'inclusione o l'esclusione dal bando. Si tratta di una norma risalente all'epoca dell'amministrazione regionale del presidente Claudio Burlando.

Il testo recita: “La Regione, riconoscendo lo specifico valore sociale ed economico che la presenza di piccole imprese commerciali assume nei territori dell’entroterra, finanzia iniziative dirette al sostegno di piccole imprese commerciali, ubicate nei comuni ricompresi nelle aree interne come definite dalla Giunta regionale sulla base della strategia nazionale aree interne e nei comuni non costieri di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b bis), che abbiano una popolazione residente non superiore a 1000 abitanti ovvero che abbiano una popolazione residente non superiore a 5000 abitanti e soddisfino almeno due dei seguenti tre criteri:

a) rapporto tra popolazione residente e superficie inferiore al valore medio della provincia di appartenenza;

b) rapporto tra numero di imprese e superficie inferiore al valore medio della provincia di appartenenza;

c) rapporto tra numero di imprese e popolazione residente inferiore al valore medio della provincia di appartenenza”.

Quindi per quanto Badalucco rappresenti una parte importante dell'entroterra della provincia di Imperia e della Valle Argentina, dovrà rimanere fuori da questo bando. Ne abbiamo parlato con il sindaco del paese Matteo Orengo che non ha nascosto un po' di delusione scoprendo che il suo borgo si trovava escluso della lista dei comuni ammessi. Il primo cittadino ha confermato di aver già preso contatti con Regione Liguria, attraverso i rappresentanti del territorio, come l'assessore Marco Scajola.



“Da parte di Regione Liguria c'è stata disponibilità e comprensione su questa problematica ma per questa misura economica purtroppo Badalucco non potrà partecipare. - ammette il sindaco di Badalucco, Matteo Orengo - Ho già chiesto che vengano fatti ricontrollare gli indici ma non c'è molto da fare. Dobbiamo pensare che queste misure economiche servano ad aiutare quelle realtà dell'entroterra dove magari c'è solo un negozio o una piccola impresa che rischia di dover chiudere dall'oggi al domani. Quindi con un rischio concreto di ulteriore spopolamento e danno per tutto il paese. Per fortuna non è il nostro caso ma ciò non toglie che sarebbe stato utile per le attività di Badalucco poter accedere a questa opportunità. Questo non vuol dire che rimarremo sempre esclusi. Intanto la nostra amministrazione attende l'arrivo di un altro bando importante, quello per le botteghe artigiane che sarà riaperto tra febbraio e marzo”.