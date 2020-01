"Autostrade Chiare" si costituisce in comitato: il 15 febbraio in piazza a Genova

Il gruppo Facebook Autostrade Chiare diventa ufficialmente un comitato. Ad annunciarlo è il creatore del neo comitato, l'ingegnere albisolese Luca Ternavasio, nato come gruppo sul noto social il 13 dicembre dopo gli ultimi fatti riscontrati sui tratti autostradali liguri a cominciare dalle interminabili code per via delle chiusure delle corsie a causa dei cantieri dell'A10 nel genovese, a Arenzano, Varazze e Albisola, il crollo del soffitto della galleria sull'A26 a Masone oltre naturalmente ai diversi incidenti e ai tragici fatti del crollo del ponte Morandi e del viadotto dell'A6 Torino-Savona.

Il gruppo in poco più di due mesi ha raggiunto al momento 60.300 membri e ha già annunciato che il prossimo sabato 15 febbraio si terrà una manifestazione a Genova in Largo Pertini.

"E’ un Comitato apartitico, formato solo dalla coscienza civica di ognuno di noi, la cui forza sta nel numero, e in quel poco che ognuno di noi può dare a suo sostegno. Cambiare le cose dal basso, lottando contro colossi per una giustizia che dovrebbe essere garantita, e stimolando quella classe politica che per quanto possiamo dire ci rappresenta, è la nostra missione, e per questo abbiamo bisogno di ognuno di voi. Ci crediamo profondamente, e stiamo vivendo in quest’ultimo mese un sogno il cui titolo è 'risveglio' " spiega il Comitato in una nota.