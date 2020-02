Enpa di Sanremo: la gattina Lella cerca una nuova famiglia

La gattina della foto si chiama Lella ed è la mamma di Pallino arrivata al rifugio col figlio e la sorella a maggio del 2018 a seguito della morte della mamma umana. Sarebbe bellissima una adozione di coppia perché sono sempre stati insieme, sono sterilizzati tutti e due e fiv felv negativi.

Adottateli sono sempre in cerca di coccole.



Per avere tutte le informazioni per poter adottare Lella potete telefonare al Rifugio Enpa a Sanremo in Strada San Pietro, 96 aperto dal Lunedi al Sabato dalle 15 alle 18 tranne la domenica ed i festivi, al numero 0184 575000. Se non rispondiamo lasciate un messaggio sulla segreteria telefonica con il Vostro numero di telefono e Vi richiameremo.