Sanremo: nomine componenti del Cda al Casinò, l'Amministrazione "Fatte nel rispetto della Legge"

Il Segretario Generale del Comune di Sanremo ha inoltrato una specifica segnalazione-quesito ad Anac, in virtù del suo ruolo di responsabile anticorruzione, a maggior garanzia dell'operato dell'Amministrazione.

Nel fare questo sono state riportate le disposizioni di legge e le ragioni giuridiche ed amministrative per le quali risulta evidente che non sussiste alcuna delle situazioni paventate né per gli attuali componenti del CdA di Casinò né per i componenti della Giunta Comunale. La segnalazione ha seguito una specifica richiesta di parte della minoranza, che ha chiesto lumi sulle nomine perfezionate nel periodo estivo ed autunnale.

In particolare, con riferimento ai dubbi sollevati in merito a possibili situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità degli amministratori nominati nell'attuale CdA della Casinò Spa, l’Amministrazione comunale conferma che le stesse effettuate non solo nel pieno rispetto della normativa vigente, ma anche di precedenti delibere in materia, adottate ed applicate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

L’Amministrazione Biancheri in questo modo sancisce il pieno rispetto delle disposizioni di legge anche in ordine alla scelta delle governance di tutte le partecipate, al fine di garantire massima operatività gestionale delle medesime.