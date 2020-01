Sanremo: il consigliere ex Lega Patrizia Badino ufficializza il passaggio al gruppo di Forza Italia

Il Consigliera comunale Patrizia Badino (ex Lega) ha ufficializzato il passaggio nel Gruppo di Forza Italia a Sanremo. Simone Baggioli, Capo Gruppo Forza Italia, esprime la propria soddisfazione: “La nuova linea politica adottata, a differenza del passato, giova alle dinamiche di partito. Inclusione, entusiasmo e spirito di squadra, sono i fondamenti di questa ‘nuova’ attività politica di questo gruppo di amici”.

Patrizia Badino, neo consigliere di Forza Italia dichiara di essere onorata dell’interesse dimostrato da Forza Italia nella SIS persona: “La sofferta decisione – ha detto - nasce dal voler essere parte attiva di un qualcosa in di venire e non essere lasciata in disparte come successo fino ad ora”.

Il 17 febbraio prossimo alle 14, nella sala degli specchi Comune di Sanremo, saranno presentati i nuovi ruoli operativi del partito a livello provinciale e cittadino”.