La Regione approva la nuova legge sui trasporti sanitari, Ardenti (Lega), "l'ha votata anche il Pd"

"Il voto unanime dei consiglieri- ha dichiarato in una nota- ha quindi riconosciuto la bontà di un percorso complesso, durato alcuni mesi, che durante le audizioni in commissione regionale ha trovato il consenso dei responsabili delle pubbliche assistenze e dei rappresentanti regionali di Anpas, CRI e Cipas. Tutto ciò nonostante gli strumentali comunicati diffusi nelle scorse settimane dal Pd, che ormai è già in campagna elettorale per le prossime elezioni regionali. La nuova legge- prosegue il consigliere del Carroccio- è l’unico percorso possibile, nel rispetto delle leggi nazionali e della sentenza del Consiglio di Stato scaturito dal ricorso di Anpas, che consente alla regione Liguria di valorizzare la presenza delle nostre pubbliche assistenze e del mondo del volontariato che con loro convive.

Le errate soluzioni proposte dal Pd- ha concluso Ardenti- non trovavano fondamento giuridico né condivisione da parte di chi ha apprezzato il nuovo testo di legge, che è un atto di buonsenso a tutela del nostro territorio”.