Sanremo2020: primi frutti dell'amicizia tra il Sindaco e Amadeus, tripudio di fiori ieri sera a 'I soliti ignoti' (Foto)

Primi frutti dell’ottimo rapporto tra il Sindaco di Sanremo ed Amadeus in chiave promozionale per la città dei fiori. In attesa di sapere se e come il prodotto principe verrà promosso durante il Festival della Canzone (oltre all’ormai collaudatissimo bouquet), ieri è andata in onda la prima conferma che Amadeus ha preso a cuore la promozione del fiore matuziano.

La puntata de ‘I soliti ignoti’, infatti, era un tripudio di fiori di Sanremo, che hanno letteralmente invaso lo studio dove vengono registrate le puntate della ormai celebre trasmissione pre-serale. Non sono mancate le parole ‘promozionali’ del conduttore per i fiori che hanno adornato la scenografia della trasmissione e, questo, potrebbe essere solo il preludio alla grande promozione del fiore di Sanremo, nel corso della settimana festivaliera.

Proprio ieri mattina si è svolto un nuovo incontro tra il Sindaco Biancheri (insieme all’Assessore al Turismo Alessandro Sindoni) ed i vertici della Rai con Amadeus. Anche se i temi della riunione non sono trapelati, sembra certo che uno di questi possa essere stata proprio la presenza dei fiori sul palco dell’Ariston. Da diversi giorni, infatti, l’Amministrazione matuziana sta tentando di far tornare all’antico la scenografia del Festival, dopo tanti anni di secchi ‘no’ da parte dei responsabili Rai.

E, tra l’altro, quest’anno si potrà anche addobbare il palco esterno del Festival, in piazza Colombo dove si sta continuando a lavorare per l’allestimento della città che sta per ospitare la più grande edizione della kermesse canora, dal 1990, quando uscì dall’Ariston per approdare, guarda caso, proprio al Mercato dei Fiori, in Valle Armea.