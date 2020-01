Bordighera: oggi pomeriggio per 'Bordilibro' un intenso incontro nell'ambito della 'Giornata della Memoria' (Foto)

Tutto esaurito, oggi pomeriggio all’ex Anglicana per il nuovo appuntamento con la rassegna ‘Bordilibro – Un libro per tutti’. Intenso incontro con Donatella Alfonso, Laura Amoretti e Raffaella Ranise, autrici di “Destinazione Ravensbruck, con il coordinamento della dottoressa Cristina Roà. L’orrore e la bellezza nel lager delle donne” (edizioni All Around).

Il pomeriggio ha visto protagonista il Professore d’orchestra Luca Marzolla e, quindi, i bambini della scuola di via Lamboglia hanno recitato una poesia, seguita da una lettura sull’olocausto, di Francesco Verrando.

Si sono ripercorse le vicende, i racconti, i ricordi di chi conobbe l’atrocità di uno dei più grandi campi di concentramento femminili tedeschi. Senza distinzione di età, ceto, nazionalità migliaia di donne furono rinchiuse in un luogo disumano, divenuto simbolo di uno dei periodi più bui della storia mondiale; tra le deportate, alcune prima della partenza per la Germania passarono nel piccolo centro di detenzione di Vallecrosia, nel ponente ligure.

“I libri hanno il potere di accogliere in sé le storie - commenta l’Assessore Marzia Baldassarre, ideatrice del progetto, affinchè la testimonianza di quanto accaduto non sia mai dimenticata e continui ad essere monito per il futuro. Un particolare ringraziamento a tutti i bambini intervenuti che hanno anche preparato i fiori, simbolo della ‘shoa’ ed alla curatrice Donatella Tralci”.