70° Festival di Sanremo: Tiziano Ferro omaggerà Mia Martini e Modugno, poi duetto con Massimo Ranieri

Con l’avvicinarsi del 4 febbraio iniziano a delinearsi i contorni del 70° Festival di Sanremo. Tiziano Ferro sarà grande protagonista di tutte e cinque le serate e, in una ‘autointevista’ pubblicata da Ansa.it, ha annunciato di voler portare sul palco dell’Ariston l’omaggio a Mia Martini e Domenico Modugno. “Niente come lei che guardava la galleria dell’Ariston e ci gridava addosso “Almeno tu nell’universo” e noi le credevamo tutti” ha dichiarato Ferro.

Grande attesa anche per la presenza di Massimo Ranieri che, oltre a duettare con Tiziano Ferro, porterà a Sanremo anche un inedito. E, sulla sua eventuale disponibilità a condurre e selezionare le canzoni per il Festival, dichiara: “Se me lo proponessero ci penserei, anche se mi si accappona la pelle”.

Tra i grandi ritorni al Festival non si può non citare anche quello dei Ricchi e Poveri che torneranno all’Ariston con la loro formazione originale. Probabilmente si esibiranno la seconda serata, mercoledì 5 febbraio. Ricordiamo che i Ricchi e Poveri avrebbero dovuto ricevere al Festival 2013 il premio alla carriera, ma la loro partecipazione fu annullata per via della tragica morte del figlio di Franco Gatti.