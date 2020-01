Il Prosciutto di San Daniele al Teatro Ariston di Sanremo!

Dopo un anno di attesa, puntuale ritorna il Festival della Canzone Italiana che come sempre si svolge al Teatro Ariston di Sanremo con grande seguito di pubblico da tutto il mondo. Questo evento non è solo una gara tra cantanti, ma ha assunto il ruolo di vera e propria passerella internazionale per personaggi celebri, che promuovono l’ultimo film o intrattengono con interventi comici o drammatici, il tutto condito dal tocco fashion di abiti sfarzosi dalla raffinata eleganza o estrema eccentricità.

Dal 4 al 8 febbraio l’attenzione sarà quindi catalizzata dalle novità relative alla competizione canora più celebre e chiacchierata d’Italia e dalle tante iniziative che le ruotano intorno, tra cui segnaliamo quelle promosse dalla Regione Friuli Venezia Giulia che, grazie a PromoTurismoFVG, metterà in evidenza i pregi di questa zona proponendo in diverse occasioni assaggi e pietanze a base di prodotti enogastronomici tipici regionali, tra cui spicca il Prosciutto San Daniele .

Inimitabile eccellenza italiana, questo alimento diventa protagonista di Casa Sanremo, l’area hospitality del Festival dove giornalisti, cantanti, ospiti e personaggi vari saranno invitati per l’aperitivo inaugurale, mentre nella VIP Lounge andrà in scena l’Aperitipico.

L’occasione più importante si svolgerà il 4 febbraio al “Roof Restaurant” del Palafiori con dimostrazioni, esposizioni e showcooking di grande impatto e dall’elevato livello di pietanze proposte e materie prime impiegate, all’insegna sempre della valorizzazione dei prodotti del territorio. In questo contesto speciale, lo chef Emanuele Scarello metterà la firma su piatti stellati raffinati e gustosi, resi unici dal suo tocco da maestro e dalla bontà degli ingredienti utilizzati, fra i quali non mancherà l’alimento prodotto dal Consorzio del Prosciutto di San Daniele.

Questo prodotto, unico e apprezzato in tutto il mondo per il suo sapore equilibrato, è il risultato di un perfetto mix di salato e dolce che scaturisce da saperi lontani e tecniche di lavorazione tradizionali.

Dotato di certificazione DOP, il prosciutto viene sottoposto a severi controlli di qualità lungo tutti i passaggi della sua lavorazione, dalla scelta delle migliori carni alla salatura, dalla pressatura alla stagionatura, passando per l’importante fase di marchiatura, che sancisce il superamento dei test di verifica e attribuisce il codice identificativo del produttore, garanzia di tracciabilità e sicurezza.

Il Prosciutto di San Daniele può esprimersi sia come protagonista assoluto, gustato da solo durante un aperitivo o un pasto, sia come prezioso ingrediente di ricette particolari e abbinamenti stimolanti.

Nella cornice magica e glamour del Festival di Sanremo 2020, ben si inserisce un prodotto che, al di là di pettegolezzi e polemiche che sempre precedono e affiancano le serate, metterà tutti d’accordo soddisfacendo anche i palati più esigenti.

Questa specialità regionale ha da tempo varcato i confini del Friuli Venezia Giulia e dell’Italia per farsi apprezzare in ogni Paese, diventando simbolo stesso di italianità proprio come il Festival di Sanremo di cui sarà pregiato ospite.