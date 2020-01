Estetica Nefertari... l’estetica accessibile a tutti

Anche quest’anno il centro estetico Nefertari porta avanti il progetto iniziato qualche anno fa di rendere accessibile l’estetica a tutti.

L’idea è quella di proporre un percorso completo viso e corpo di 6 sedute (quindi 12 trattamenti) della durata di un’ora e mezza, utilizzando le migliori tecnologie associate alle ultime novità in campo estetico come la bionanocellulosa e gli ultimi peptidi che stanno dando risultati sbalorditivi.

Il prezzo deve essere accessibile per questo vengono proposti i trattamenti viso e corpo nella stessa seduta. Una chicca anche in termini di tempo per chi non riesce a dedicare troppo tempo alla cura di sé. Tempo e qualità sono pertanto i punti focali della proposta... cosa resta? Il prezzo! Due proposte differenti con sconti eccezionali ma non solo... possibilità di pagare mensilmente (fino a 6 mesi) o in tre acconti... insomma il prezzo davvero non è un problema, e se da Nefertari non lo è mai stato adesso lo è ancora meno con la possibilità di concordare soluzioni alternative personalizzate.

Prendersi cura di sé non è un vizio e nemmeno un lusso. Prendersi cura di sé aiuta a vivere meglio la quotidianità perché sentirsi bene fisicamente fa stare bene anche mentalmente.

Non perdere l’occasione perché l’offerta è valida fino ad esaurimento disponibilità di pacchetti...

Tutte le offerte le puoi trovare sul sito internet www.esteticanefertari.it nella sezione offerte.

Nefertari Ti aspetta per provare qualcosa di nuovo a Diano Marina, in via Petrarca 15.