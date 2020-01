Ventimiglia: rapinò un connazionale sul torrente Roya, afgano condannato a 3 anni e 4 mesi di carcere

Tre anni e quattro mesi di carcere e 900 euro di multa: è questa la condanna rimediata da Mirwais Hotak, giovane afgano ritenuto responsabile dal Tribunale di Imperia, presieduto dal giudice Donatella Aschero, di aver rapinato con un coltello un connazionale. Il fatto, avvenuto a Ventimiglia, risale al 31 luglio del 2017 quando durante la notte l’imputato, insieme ad altri due uomini, secondo le indagini condotte dalla Polizia, ha aggredito la vittima con un coltello e gli ha sottratto dalla tasca dei pantaloni quattrocento euro.

Il gruppo inoltre, nel tentativo di rubargli anche il portafogli e il telefono cellulare, ha sferrato alla vittima calci e pugni. Ne era nato un inseguimento per le vie limitrofe al centro di accoglienza dove erano ospiti, nei pressi della foce del torrente Roja. Anche questo un inseguimento violento poiché i rapinatori per tentare di bloccare la vittima gli hanno tirato addosso alcune pietre. Una scena vista da ben due testimoni, ossia due donne che dalla finestra delle proprie abitazione, allertate dai rumori in strada, hanno visto l’aggressione per poi confermarla ai poliziotti. “Una rapina violenta, rapida, maturata in un cotesto di profondo disagio , ma che non può porre disvalore al fatto”, ha detto durante la propria requisitoria il pm Antonella Politi la quale ha chiesto per l’imputato la condanna a 4 anni di carcere e mille euro di multa.

Il giovane alla sbarra, arrestato l’undici ottobre scorso a Civitavecchia, durante il dibattimento ha confessato i reati e stamani, prima della requisitoria del pm, ha rilasciato dichiarazioni spontanee. “Chiedo scusa per quello che ho fatto, ha affermato in aula, non ho niente contro questo ragazzo, siamo anche connazionali e sono dispiaciuto per quanto avvenuto”. Uno dei complici ha patteggiato la pena mentre il terzo non è stato individuato dalle forze dell’ordine.

La parte offesa, che non si è costituita parte civile, durante la scorsa udienza ha reso alcune dichiarazioni contrastanti e subito dopo si è recato al commissariato di Ventimiglia per denunciare che se in aula non ha detto a pieno la verità è perché “aveva timore per la propria vita e soprattutto per quella dei propri familiari ancora residenti in Afghanistan”. Secondo anche quanto testimoniato in aula stamani, dall’ispettore Alfredo Tiberi, la vittima avrebbe ricevuto, giorni prima della sua deposizione in aula, una telefonata dalla propria madre la quale “spaventata, gli riferì di aver ricevuto una vista da alcuni parenti dell’imputato i quali, pur senza proferire minacce esplicite, ha raccontato l’ispettore, le avevano sostanzialmente detto di far ritirare al proprio figlio la denuncia a carico dell’imputato”.

Per il pm quanto avvenuto era da considerarsi indicativo del grave fatto perpetrato mentre per il difensore, l’avvocato Ramadan Tahiri, non è stata raggiunta la prova che tali comportamenti prefigurano una minaccia vera e propria anche perché da un lato l’imputato ha confessato e dall’altro il reato è precedibile d’ufficio quindi anche senza la denuncia il procedimento ha avuto comunque corso. Il difensore inoltre, aveva richiesto, così come l’accusa, le attenuanti generiche per il proprio assistito, considerato che era incensurato, richiesta questa accolta dal Collegio, e la sostituzione della misura cautelare ossia, al posto del carcere, il divieto di dimora nella provincia di Imperia anche in ragione del fatto che la vittima non è più presente sul territorio di Ventimiglia, né su quello italiano, poiché da tempo risiede a Malta. Richiesta questa, non accordata dal Tribunale ed è per questo che Hotak rimane detenuto.