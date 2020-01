Forte vento su tutta la provincia: serie di interventi dei Vigili del Fuoco per fortuna senza gravi danni

Serie di interventi per il forte vento che sta spazzando da questa mattina l’intera provincia di Imperia, da parte dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale e dei distaccamenti di Sanremo e Ventimiglia.

I pompieri sono intervenuti per un ramo che, spezzandosi, è finito sui campi della bocciofila di Camporosso, in piazza D’Armi. Nella stessa cittadina sono dovuti intervenire in località San Giacomo per alcuni rami caduti sulla carreggiata.

E’ stata quindi la volta di Imperia, dove i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza una grondaia all’Istituto ‘Littardi’ in piazza Roma e, quindi, anche a Sanremo, per un palo della Telecom pericolante.