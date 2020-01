Il forte vento che sta spazzando la riviera di ponente da questa mattina ha colpito nuovamente, questa volta a Bordighera.

Poco prima delle 19 un albero è caduto in via dei Colli. La pianta è finita sull’asfalto dopo aver sfiorato un’auto. Fortunatamente non si sono registrati feriti e, sul posto, sono intervenuti i Vigili del Fuoco per liberare la carreggiata.