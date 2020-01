Ventimiglia: al via raccolta firme degli abitanti di San Bernardo e Seglia per dire ‘no’ alle case popolari a Seglia

Gli abitanti delle zone frazionali di San Bernardo e Seglia, e zone limitrofe, a Ventimiglia si stanno adoperando per raccogliere firme mediante petizione popolare per dire ‘No alle case popolari a Seglia’. Gli abitanti si stanno organizzando per fare un passaggio ‘casa per casa’ e i moduli di raccolta firme sono presenti in numerose attività commerciali nel centro cittadino tra cui la Libreria Salli's in Via Cavour e sotto al mercato coperto.

"Vogliamo informare la popolazione dell'iniziativa - sottolinea il comitato 'Magliocca-Gagliardi' - a cui hanno aderito inoltre numerose attività commerciali del centro. I moduli raccolta firme possono essere forniti anche dai membri del direttivo del comitato di quartiere e dagli abitanti della zona che stanno provvedendo a predisporre anche spazi per la raccolta firme". Il comitato è ancora in attesa della convocazione per l'incontro con la Giunta comunale al fine di conferire in relazione alla effettiva realizzazione delle case popolari a Seglia, alle progettualità approvate e le eventuali entità degli interventi.

Scaricare QUI il modulo con il dettaglio delle motivazioni.