Taggia: strada per Beuzi, ultima chiamata. Concessa dal Comune una proroga fino al 31 marzo

Entro il 31 marzo dovrebbe arrivare la parola fine sulla questione della strada pubblica di regione Beuzi a Taggia. In questi giorni la giunta del sindaco Mario Conio ha preso atto del proseguimento dell’annosa pratica, dei diversi atti formalizzati, dei collaudi e dei ritardi che si sono venuti a creare in questi mesi, considerando che l’ultimo termine doveva essere il 31 dicembre 2019.



Che cosa manca? Ad oggi c’è ancora una partita che rimane aperta, su due proprietà, la società Idroedil e Colli, non sono riuscite a chiudere positivamente le trattative. C’è già stato un primo incontro ed il Comune è fiducioso che possa arrivare l’acquisizione, seguendo così il lungo elenco di proprietari che già hanno ceduto.

Era il 28 dicembre 2018, quando la pratica della strada aveva fatto capolino all’interno di un consiglio comunale particolarmente acceso, svoltosi di fronte ai numerosi abitanti di Beuzi che attendono questa viabilità dal 2003. “Tutto procede. Abbiamo preso atto dei verbali di collaudo. E’ vero ci sono stati dei ritardi fisiologici - conferma il primo cittadino - Il rispetto dei termini è importante ma la proroga è giustificata dall’oggettiva complessità della vicenda che vede coinvolte davvero numerose proprietà. Adesso procediamo fiduciosi verso la fine di marzo”.



Quali scenari si prospettano adesso? Di fatto la strada è completata, mancano il passaggio di proprietà e la consegna dei lavori. Nella peggiore delle ipotesi, ovvero che non solo non si rispettino i termini di marzo ma altro impedisca il completamento della procedura, il Comune sarà comunque tutelato attraverso una importante polizza fideiussoria. Non resta quindi che attendere pochi mesi per vedere se gli abitanti di Beuzi potranno avere finalmente la loro strada tanto attesa.