Sanremo: venerdì nuova giornata di 'Open Day' all'Istituto Marconi per far conoscere i laboratori

Ultimi giorni per potersi iscrivere alle scuole superiori. L’Istituto Marconi (sede coordinata di Sanremo, p.zza Corridoni 1), per far conoscere i propri laboratori, invita gli studenti e le famiglie interessate a partecipare all’iniziativa ‘Da grande sarò…’, venerdì dalle 15 alle 18.

Il programma della giornata prevede la visita dei seguenti laboratori:

- Informatica e Telecomunicazioni

- Elettrico/elettronico

Sarà l’occasione per sperimentare cosa significhi fare l’elettricista, l’elettronico, l’informatico o il progettista di Robot nei nostri laboratori insieme ai docenti, alle allieve e agli allievi del nostro istituto. Verrà riproposta l’iniziativa SmartLab per guidare gli studenti all’esplorazione del mondo della tecnica e della robotica. Inoltre, per chi non l’avesse ancora fatto, ci sarà la possibilità di effettuare l’iscrizione con l’assistenza di un docente, di avere informazioni sulla nostra didattica per alunni con DSA e sui nostri progetti PCTO (Alternanza scuola-lavoro) con imprese leader e con Università.

Per informazioni chiamare al 0184592164