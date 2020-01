Sanremo: una schiera di barriere antipanico per delimitare la zona palco e il red carpet di via Matteotti (Video)

Come tutti i grandi eventi di piazza anche il Festival di Sanremo necessita di sistemi sicuri e funzionali per la gestione del pubblico che si spera sia numeroso nella settimana dal 4 all’8 febbraio.

L’organizzazione Rai ha quindi pensato all’installazione di una lunga schiera di barriere antipanico sia nella zona del red carpet di via Matteotti che in piazza, a delimitare la cosiddetta ‘zona palco’. Sono le stesse barriere utilizzate nei grandi concerti, quelle che da un lato bloccano al folla ancorandosi a terra grazie al peso stesso delle persone assiepate, e dall’altra permettono agli steward e al personale di sicurezza di poter intervenire senza problemi grazie al gradino rialzato.

In questi giorni le barriere sono state sistemate in piazza Colombo, poi saranno installate anche nella zona dell’Ariston e in via Matteotti lungo il red carpet.