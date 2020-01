Sanremo: il Sindaco Biancheri vuole una città in ordine, ieri sopralluogo insieme ai dirigenti del Comune (Foto)

Non solo Ariston, non solo Festival e non solo luoghi ormai noti per garantire la qualità ed il decoro urbano di Sanremo. La conferma è arrivata ieri dal Sindaco della città dei fiori, Alberto Biancheri, che approfittando di qualche minuto libero dagli incontri per la kermesse canora matuziana, ha voluto fare un giro con i dirigenti del Comune, nei luoghi dove intervenire subito per sistemare alcune cose che non vanno.

Nel pomeriggio di ieri, infatti, ha convocato il Comandante della Polizia Municipale ed i dirigenti di palazzo Bellevue, Burastero e Miceli, per andare a fare alcune verifiche in zona dove sono stati segnalati alcuni problemi. In particolare il giro ha visto protagonisti: il porto vecchio, la zona di Santa Tecla e Pian di Nave, il lungomare Calvino, corso Imperatrice e le zone attorno al Casinò.

Si è trattato di un primo controllo da parte del Sindaco e dei dirigenti, che sarà seguito da altri in altre zone della città, per dare un impulso specifico e mettere mano a tante situazioni di decoro urbano, lavori pubblici e arredo della città. Biancheri ha chiesto ai dirigenti di accelerare su diversi interventi nonostante le poche risorse, in modo da contrastare i fenomeni di degrado.

Oltre alla parte pubblica, durante il sopralluogo sono stati osservati anche luoghi privati da sistemare e che, in futuro, potranno essere oggetto di ordinanza da parte del Sindaco. Quello di ieri è stato un primo sopralluogo del primo cittadino che ha voluto sincerarsi di persona delle situazioni che si sono venute a creare, chiedendo ai dirigenti un intervento immediato, per risolverle.