Proseguono le speciali cene del venerdì a La Reserve di Bordighera. Questa settimana “l'Olio in tavola” in tutte le sue declinazioni

Proseguono gli speciali venerdì de La Reserve, il ristorante sul mare blu di Bordighera.

Cenare degustando prelibatezze condite con Olio Extra Vergine d'Oliva ad hoc per ogni pietanza e con una scenografia naturale unica: il venerdì diventa un'occasione ancora più speciale. Per questo 31 gennaio lo chef propone un menù elegante e perfetto sia per una cena romantica che per assaggiare diverse specialità con un unico comun denominatore: l'Olio Extra Vergine d'Oliva. Eccolo nel dettaglio:

Crudo di Ricciola, Riduzione al Vermuth Rosso di Torino e Olio Extra Vergine d’Oliva Monocultivar Taggiasca Cru 03 - Frantoio Ulivi di Liguria

Testaroli della Lunigiana e Parmigiano Reggiano 30 Mesi all’Olio Extra Vergine d’Oliva Monocultivar Biancolilla - Sicilia -

Baccalà Islandese in Olio Cottura Extra Vergine Monocultivar Ogliarola - Puglia - , Ponzu e Crema di Patate Affumicate

Castagnaccio con Pinoli e Rosmarino, Gelato al Basilico e all’Olio Extra Vergine d’Oliva Monocultivar Taggiasca Frantoio Ulivi di Liguria

Caffè Espresso e la Stoscia di Pietrabruna “il biscotto all’olio d’oliva ligure”

Gli speciali menù del venerdì sono proposti al prezzo di 40 euro a persona con vini di accompagnamento inclusi.

Per maggiori informazioni è possibile telefonare a La Reserve 0184 261322 o scrivere una mail lareservebordighera@icloud.com