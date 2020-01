Ospedaletti: tra pochi giorni il Comune avrà nuovamente un addetto stampa, sarà Renzo Balbo

Tra pochi giorni il Comune di Ospedaletti avrà nuovamente un addetto stampa. Dopo tanti anni in cui la figura che si rapporta tra l’Amministrazione ed i media, infatti, torna ad essere presente nel Comune della città delle rose.

Sarà Renzo Balbo a gestire l’ufficio stampa del Comune, come aveva già fatto molti anni fa, quando alla guida dell’Amministrazione c’era Flavio Parrini. Renzo Balbo, che ha lavorato per diverse testate giornalistiche dell’estremo ponente ligure, ha all'attivo anche molte esperienze come addetto stampa anche di alcuni comuni.

Tra questi anche Sanremo all’epoca dell’Amministrazione Bottini, insieme ad altri due colleghi. Il mandato per Renzo Balbo inizierà tra alcuni giorni.