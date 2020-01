Imperia: presentati alla scuola 'Sauro' le opere di meccanica ispirate ai disegni di Leonardo Da Vinci

Venerdì scorso gli studenti della 2a N della scuola secondaria di primo grado Sauro hanno presentato le loro piccole opere di meccanica ispirate ai disegni di Leonardo da Vinci ai loro compagni più grandi della 2a EM del corso meccatronico dell'IIS Marconi di Imperia.

Questi sono i primi risultati della mostra “Il genio di Leonardo”, tenuta presso l'IIS G. Marconi nei mesi di novembre e dicembre e allestita con la collaborazione degli studenti del corso Meccatronico e Meccanico sotto la supervisione dei Prof. Puleo Gian Luigi, Alberto Reichstein e Cristina Chiappori. Questa manifestazione, fortemente voluta dalla Dirigente dell'IIS. Marconi Dott.ssa Daniela Pistorino, ha portato molti studenti dell'IC Sauro a contatto con i progetti di Leonardo da Vinci e la loro eredità nel mondo moderno: un viaggio appassionante tra la meccanica di legno rinascimentale, quella in acciaio dell'industria automobilistica e la meccatronica dei droni e dei robot intelligenti. La mostra era stata molto apprezzata dagli studenti dell'istituto comprensivo perché pensata in modo che i ragazzi potessero toccare con le mani tutto quello che era esposto e quindi apprezzare, al di là del disegno progettuale, la realizzazione finale.

Tornati in classe l'effetto è stato dirompente e per i ragazzi di 2N è stato facile passare da quello che avevano visto a quello che potevano fare. Coadiuvati dalla Prof. Sasso Pia di Scienze, dalla Prof. De Grandis Chiara di sostegno e dalla Prof. Russo Sonia di Arte, i piccoli progettisti della 2N dopo una ricerca sui disegni del Maestro presenti nel Codice Atlantico, hanno progettato in piccoli gruppi alcuni modellini realizzati in papercraft. Con il loro entusiasmo i ragazzi della Sauro si sono avvicinati alle invenzioni di Leonardo attraverso una metodologia dell'imparare facendo (learning by doing), una strategia didattica recentemente riscoperta nelle aule universitarie di ingegneria robotica. La scelta di intraprendere un percorso condiviso con l'IIS Marconi è stata dettata dall'esperienza in progettazione e realizzazione che l'istituto persegue con i corsi tradizionali di industria e artigianato e con il nuovo corso di meccatronica.

Questo progetto è stato caldamente accolto dall'IC Sauro attraverso la disponibilità della Dott.ssa Maria Grazia Blanco, Dirigente dell'Istituto Comprensivo, che ha accettato la collaborazione con l'IIS Marconi grazie alla mediazione del Prof. Sirio Vignolo, referente per l'orientamento dell'istituto superiore. Il progetto è stato fortemente sostenuto dalla Dirigente del'IIS Marconi Dott.ssa Pistorino Daniela con una visione pedagogica moderna, tesa a trasformare l'ex IPSIA in un esempio di scuola della conoscenza tecnologica, espressione moderna della nostra ricca discendenza culturale rinascimentale.