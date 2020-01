Gli scout di Sanremo e Bordighera cercano nuovi "lupetti"

Gli scout cercano nuovi "lupetti" a Sanremo e Bordighera. Al via le nuove adesioni per il 2020. Come comunicato dal gruppo Agesci Sanremo 1, realtà presente sul territorio da 30 anni, sono aperte le iscrizioni. Gli scout, attraverso la storica proposta e la metodologia, seguono i giovani in un percorso educativo che li accompagna nella loro crescita. Si inizia da piccoli, tra gli 8 e i 12 anni, nel "branco zanna bianca" dove si vive il gioco seguendo l'ambientazione fantastica de il "libro della giungla" e si diventa lupetti. Si prosegue poi, nel reparto Antares, dai 12 ai 16 anni, dove il metodo scout esalta i suoi lati più affascinanti: la vita all' aperto, la riscoperta dell'avventura e il responsabilizzarsi nel periodo dell'adolescenza.

"Quando il ragazzo è più maturo, spiega il gruppo Agesci, arriva alla fase finale del suo percorso, vivendo l'esperienza della comunità nel ClanDestino, dai 16 ai 20 anni, comprendendo così l'importanza del servizio e imparando a camminare non solo su sentieri di montagna, ma anche sul sentiero più importante: quello della propria vita". Tutte le unità sono seguite da capi scout esperti e formati secondo l'iter nazionale dell' Agesci e danno vita tutti insieme ad una comunità-capi che coordina tutte le attività del gruppo. "Viviamo a stretto contatto con la nostra parrocchia, la concattedrale di San Siro, spiegano i responsabili territoriali, i cui sacerdoti, nostri assistenti ecclesiastici, ci supportano nell' accompagnare i ragazzi anche nella crescita della loro fede. Da alcuni anni, il nostro gruppo ha una seconda unità di più piccini che ha sede a Bordighera, il branco arcobaleno, anch'esso per i bambini dagli 8 ai 12 anni, che mantiene così viva la proposta scout anche nella vicina città delle Palme. I nostri Branchi a Sanremo e Bordighera, stanno cercando nuovi bimbi, continuano, che vogliano avvicinarsi allo scoutismo giocando nella giungla e crescendo in mezzo ad altri lupetti con l'aiuto dei vecchi lupi".

Chiunque quindi volesse entrare a far parte del mondo scout può contattare i responsabili all'indirizzo mail sanremouno@gmail.com o tramite la pagina facebook @sanremouno. In alternativa ci si può recare direttamente il sabato pomeriggio, durante le attività che si svolgono presso la sede di Sanremo in piazza Cassini e a Bordighera presso la chiesa di Sant'Antonio. Qualora il bambino non abbia invece compiuto ancora gli otto anni può comunque manifestare il proprio interesse a diventare scout e il suo nominativo verrà inserito nelle liste dell'associazione per poi essere ricontattato.