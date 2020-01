Bordighera: arriva l'ok della Giunta per l'installazione del grande 'Led Wall' di fronte a Palazzo del Parco

Il Sindaco di Bordighera, Vittorio Ingenito, lo aveva confermato già a fine dicembre ma ora, con l’approvazione della Giunta il ‘led wall’ che garantirà informazioni di vario genere a residenti e turisti della città delle palme diventa realtà.

Si tratta di un grande schermo che verrà installato sul fronte Sud dei giardini di Palazzo del Parco, vicino all’ufficio informazioni turistiche da poco inaugurato. Costerà circa 40mila euro e sarà al servizio del cittadino.

Sul ‘led wall’, che sarà ovviamente comandato direttamente dal Comune, in tempo reale saranno inserite le informazioni per i turisti, con tutte le indicazioni per le manifestazioni previste in città. Ma ci saranno anche quelle per i cittadini, utili alla vita di tutti i giorni. Servirà anche in casi di allerta meteo, per garantire le informazioni sulle varie emergenze.

Un altro passo in avanti, quindi, per la città di Bordighera in chiave turistica e non solo, dopo l’apertura dell’ufficio Iat del mese scorso.