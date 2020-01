Arma di Taggia: il 2020 dell'Alberghiero inizia tra prestigiosi concorsi nazionali, ecco come si sono classificati gli studenti

Buoni risultati per gli studenti dell'Istituto Alberghiero di Arma di Taggia che in queste prime settimane del 2020 sono stati chiamati a partecipare a diverse competizioni nazionali e regionali. Di prestigio per l'Istituto la presenza di Sara Claretti al Sigep Giovani, il tradizionale appuntamento che si svolge all’interno del 41° Salone Internazionale Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianali e Caffè.

Lei, ad appena 17 anni era la concorrente più giovane tra i partecipanti di questa gara culinaria, dedicata al gelato artigianale ed all’arte del dolce. La portabandiera dell'istituto armese si è proposta al giudizio con una rivisitazione di un tiramisù, la realizzazione di una torta a base di cioccolato ed una scultura artistica di cioccolato che fosse ispirata al genio di Leonardo Da Vinci, tema di quest'anno.

Buona anche la prestazione di Lorenzo Capponi e Stepan Caracciolo che hanno preso parte alla selezione come migliore allievo delle scuole alberghiere liguri, finalizzata a trovare lo chef rappresentante regionale destinato alle olimpiadi del settore, sotto l'egida della Federazione Italiana Cuochi. Buono ma non sufficiente il piazzamento di Caracciolo che ha proposto un uovo fritto, impanato nel pane di Triora ed accompagnato da una salsa a base di acciughe. E' andata meglio a Capponi che sfiora il podio arrivando al quarto posto, grazie ad un uovo cotto con cialda di parmigiano, vincendo così uno stage nella cucina della chef Lara Pasquarelli, una Stella Michelin, con il ristorante 'Claudio' a Bergeggi, in provincia di Savona.

I prossimi mesi non saranno di riposo per gli altri studenti dell'Istituto Alberghiero. Infatti, ulteriori competizioni attendono i rappresentanti della scuola di cucina di Arma di Taggia. A febbraio, a Montecarlo, Emanuela Rroli, parteciperà al concorso internazionale 'Cordon d'or de la cuisine française’. Un appuntamento dove l’Istituto E.Ruffini è di casa, in quanto, da numerose edizioni è l’unica scuola italiana ad essere invitata a partecipare. La sfida sarà di alta caratura, sia per il livello dei partecipanti che per la tipologia di lavorazioni richieste. I ragazzi in gara dovranno realizzare una ricetta salata ed una dolce che si ispirino all’Opera dello chef francese Georges Auguste Escoffier, considerato il ‘re dei cuochi’.

Poi, in tarda primavera, Erica Corradi, porterà il nome dell’Istituto di Arma di Taggia alla tradizionale Gara per gli Istituti Alberghieri, organizzata ogni anno dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca. Una competizione in programma quest'anno a Vicenza, dove nelle ultime sette edizioni, l’Alberghiero ha conquistato importanti risultati: salendo sul podio e ottenendo sempre importanti menzioni d’onore. Infine, Luca Bestagno e Roberto Rastello, prenderanno parte ai campionati junior della Federazione Italiana Cuochi.