Sanremo: il Sindaco Biancheri con il Presidente del Consiglio all'inaugurazione della 'Senese Napoletana Pizza' (Foto)

C’è era anche il Sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, all’inaugurazione della nuova pizzeria 'Napoletana Pizza’, martedì scorso in via Privata Scoglio 14.

È stata una bellissima festa, quella di martedì scorso, alla presenza del primo cittadino, insieme al Presidente del Consiglio Comunale Alessandro il Grande e del Consigliere Giuseppe Faraldi.

“Un ringraziamento speciale a tutte le persone che mi hanno incoraggiato e sostenuto in questa straordinaria avventura – ha detto Gianni Senese - a cominciare dalla mia famiglia, mia moglie Susy e tutti gli amici che mi sono stati vicino. Per me è un sogno che si realizza”.

Il locale è aperto a pranzo e cena dalle 12 alle 15 e dalle 19 a mezzanotte, con pizze da asporto. Per informazioni e prenotazioni: 0184/1897825.