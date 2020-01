Ospedaletti: la scuola dell'infanzia 'Principe Lubomirsky' in attesa di nuovi piccoli amici per il prossimo anno

La scuola dell'infanzia ‘Principe Lubomirsky’ di Ospedaletti sono in atteso di nuovi piccoli amici per il prossimo anno.

La programmazione educativa è studiata e personalizzata per ogni bambino attraverso laboratori creativi, progetto orto, psicomotricità, espressione creativa per sviluppare la fantasia e novità di quest'anno ‘tutti giù dal palco’ per insegnare a parlare davanti ad un piccolo pubblico.

È una scuola paritaria con personale qualificato, servizio mensa interno ed un grande giardino. E’ possibile visitare la scuola tutti i giorni dalle 10 alle 13.