Imperia: scomparsa di Nedo Canetti, il ricordo del Partito Democratico della nostra provincia

"La morte di Nedo Canetti ci riempie di dolore e costernazione. Nedo, per noi, è sempre stato un punto di riferimento. La sua tranquilla saggezza ha fatto da guida alle nostre decisioni".

Interviene in questo modo la segreteria provinciale del Partito Democratico, commentando la morte di Nedo Canetti. "E' stato protagonista della politica nazionale - prosegue il Pd - ricoprendo il ruolo di senatore per più legislature, ma ha sempre mantenuto intatto e saldo il suo rapporto col territorio. Dopo che i suoi impegni nazionali si sono conclusi è tornato ad essere attivo localmente regalando, a tutti noi, la sua esperienza e non facendo mai mancare i suoi preziosi consigli. L'estate scorsa abbiamo festeggiato, insieme, il traguardo del suo novantesimo compleanno. Durante quella serata abbiamo ascoltato, una volta di più, i suoi ragionamenti e la sua capacità di analisi. La sua semplicità e il suo modo di porsi ci mancheranno profondamente. In un panorama politico, che spesso tende alla superficialità e in cui l'analisi spesso lascia il posto agli slogan, ci sarebbe stato ancora tanto bisogno di un uomo come lui".

"Terremo saldo dentro di noi - termina il Pd provinciale - il suo insegnamento e cercheremo di applicarlo quotidianamente alla nostra attività politica. In questo momento così triste il nostro pensiero e il nostro abbraccio va alla moglie Carla e ai figli Valeria e Silvio".