Elezioni regionali in Emilia e Calabria: il Governatore Giovanni Toti "Uno a uno e palla al centro"

“1-1 e palla al centro. L’analisi è semplice con il brutto governo della Calabria ha pagato il prezzo ed i cittadini hanno deciso di cambiare. In Emilia la candidatura del Governatore evidentemente apprezzato ha confermato che gli elettori hanno voglia di scegliere, come ci dicono i numeri dell’affluenza”.

Lo ha detto il Governatore della Regione, Giovanni Toti, questa mattina a Ventimiglia commentando il dato delle elezioni Regionali di Emilia Romagna e Calabria. “Il fatto che il Pd e la sinistra – prosegue - vincano in Emilia ci sta ma la vera vittoria del centrodestra è essere stato in partita fino all’ultimo, mandando i cittadini senza un risultato scontato. Il centrodestra nel Centro-Nord è trainato dai ‘muscoli’ della Lega e di FdI mentre resta una debolezza al Centro della penisola su cui dobbiamo concentrarci. Il fatto che gli elettori scelgano anche quando sono stati ben governati è un segno positivo, anche se noi facevamo parte dell’altra coalizione. E’ positivo che si sia scelto tra due coalizioni figlie della politica e non di quella approssimativa, giustizialista e velleitaria che ha tenuto banco per alcuni anni ed ora spinta ai margini”.

Infine sul risultato della sua lista ‘Cambiamo’: “Era lì solo per testimonianza e poco più e per fare un favore agli alleati con alcuni giovani di buona volontà. Francamente non mi aspettavo molto di più”.