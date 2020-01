Elezioni Regionali in Emilia e Calabria: ecco cosa ne pensano Pietro Mannoni (Pd) e Flavio Di Muro (Lega)

Vasta eco anche nella nostra provincia per la tornata elettorale vissuta ieri in Emilia Romagna e Calabria in chiave regionale. Una consultazione che, soprattutto per l’Emilia, aveva connotati nazionali e che dal centrodestra è stata più volte indicata come propedeutica anche a temi relativi all’intera penisola.

Dopo la vittoria del centrosinistra in Emilia e del centrodestra in Calabria, abbiamo interpellato i due esponenti maggiormente di spicco, in provincia, sul piano politico. Abbiamo chiesto di commentare il risultato a Pietro Mannoni e Flavio Di Muro, rispettivamente segretario provinciale del Pd e Commissario della Lega (quest’ultimo anche Deputato).

Pietro Mannoni ha così commentato i risultati: “Siamo contenti del risultato dell’Emiolia Romagna, dove si era concentrata l’attenzione mediatica per questa tornata elettorale. I cittadini di quella regione hanno riconosciuto l’ottimo lavoro dell’Amministrazione uscente ma, comunque, avendo dato dalla Lega a queste elezioni un profondo significato politico, il risultato ha dato una serie di aspetti più vasti di quelli regionali. I risultati potranno aprire ad un discorso interessante, sia per il Governo che per le prossime elezioni regionali. E’ un dato di fatto che, quando le Amministrazioni locali raggiungono degli obiettivi, questo viene riconosciuto e, anche per la Liguria, dovremo renderci conto che la campagna elettorale dovrà essere incentrata sul lato amministrativo. Ed il giudizio sul governo di questa Regione, l’Amministrazione lascia a desiderare e, puntando su questo, si potrà raggiungere un buon risultato anche in Liguria”.

Sul crollo del Movimento 5 Stelle Mannoni si è così espresso: “Faccio parte di chi pensa che le esperienze di governo a livello nazionale, debbano seguire dinamiche simili a quelle locali. In Emilia i ‘5 Stelle’ hanno presentato un candidato fuori dalle coalizioni e questo non è stato premiato perché non trova una logica in chiave nazionale. A mio avviso deve portare ad un ragionamento che spero possa costruire una coalizione che possa vedere il Pd con il Movimento 5 Stelle, a partire dalla nostra regione. A livello di Governo ci sono dei gruppi parlamentari che devono decidere il percorso di alleanza e di sostegno all’esecutivo e penso che sarà così. Le elezioni dell’Emilia sono state un po’ strumentalizzate sul piano politico mentre bisognerebbe dare loro il giusto significato. Dando la giusta valutazione sul piano amministrativo e far giudicare gli elettori per quanto votano”.

In Liguria i pentastellati hanno già presentato il loro candidato Presidenten (Alice Salvatore). Cosa potrà accadere nelle prossime settimane e ci sarà la possibilità di una coalizione con il Pd? “I ‘5 Stelle’ hanno fatto il loro percorso interno ma nessuno impedisce un eventuale dialogo ed un percorso comune. Loro hanno una leadership individuata attraverso i loro meccanismi di selezioni e, se vanno da soli, Alice Salvatore sarà il loro candidato presidente mentre, se si potrà fare una coalizione, ci confronteremo. Spero che in Liguria si possa fare un discorso unico con loro. Penso che ne valga la pena perché su tanti temi che non sono stati affrontati bene dall’attuale Amministrazione, si possa fare un ragionamento comune tra Pd, centrosinistra in genere e 5 Stelle”.

L’Onorevole Flavio Di Muro ha così commentato il voto di ieri: “Per la prima volta nella storia abbiamo reso ‘contendibile’ l’Emilia Romagna e, questo, per chi è della Lega da anni è un risultato storico e non si può che essere soddisfatti del lavoro fatto. Abbiamo perso la regione ma ci siamo andati vicini e ci proveremo la prossima volta con maggiore determinazione. E’ innegabile che, sul piano politico, il risultato è stato clamoroso mentre in Calabria sapevamo che la partita era più facile. Come Lega entriamo per la prima volta in Consiglio regionale e speriamo di proseguire così”.

Come giudica i risultati pensando alle prossime elezioni regionali in Liguria? “E’ chiaro che le elezioni di ieri, insegnano che quelle Regionali si assestano diversamente tra loro. Non dobbiamo peccare di ottimismo ma, se in Emilia siamo arrivati vicini al pareggio, in Liguria dove si è votato già per il centrodestra si possa confermare anche quest’anno ed in maniera preponderante. Ma sappiamo che le elezioni politiche sono diverse”.

E come sarà il futuro del Governo giallorosso? “Credo che ci sia così tanto radicamento alle poltrone di questo Governo, avrebbero fatto di tutto pur di non andare a casa. E non possono attaccarsi al risultato di Bonaccini come espressione dell’esecutivo nazionale visto che non ha portato iniziative in campagna elettorale con Conte, Di Mario, Renzi o altro. Penso che una sua maggiore vicinanza avrebbe potuto ribaltare il risultato in Emilia”.

Riuscirà l’esecutivo del Premier Conte, secondo lei, ad arrivare a regolare scadenza? “Dipende da quanto vogliano fare attività di Governo perchè sui grossi temi sono spaccati e continuano a rimandare. Noi abbiamo un Parlamento sostanzialmente fermo su iniziative legislative. Più parlano di temi divisivi e più c’è il rischio che la maggioranza si spacchi. Stanno bene attenti dal farlo perché, a breve c’è un’infornata di nomine nelle società dello Stato ed in lontananza l’elezione del Presidente della Repubblica. Non credo che sia giusto e democratico stare insieme solo per questi obiettivi. Penso sia più dignitoso dare la parola ai cittadini e cercare di fare un governo che abbia una maggiore legittimazione popolare”.