Sanremo2020: una settimana al Festival, questa mattina Biancheri e Sindoni hanno incontrato la Rai e Amadeus (Foto)

E’ cominciata la settimana che precede quella del Festival di Sanremo e la città dei fiori è quasi pronta. Mai come quest’anno l’atmosfera della grande kermesse canora matuziana è vissuta prima del tempo ed in città i protagonisti sono ormai da tempo presenti, garantendo promozione, visibilità ed anche maggiori ritorni economici in chiave turistica.

Da ormai una decina di giorni, anche attraverso le pagine del nostro giornale, vi proponiamo le foto dei protagonisti che si muovo tra le proprie città di residenza e Sanremo, per poter provare al fianco di un Amadeus ormai presenza fissa all’hotel Globo ed all’Ariston, per poter seguire da vicino le prove e partecipare a briefing artistici legati all’organizzazione delle serate.

Questa mattina è stata la volta del sopralluogo all’Ariston per il Sindaco Alberto Biancheri e per l’Assessore al Turismo, Alessandro Sindoni. Un’oretta di incontro con i vertici Rai anche se le bocche rimangono super cucite sui temi che erano presenti sul tavolo. Uno di questi sicuramente quello relativo ai fiori sul palco dell’Ariston, ormai un vero e proprio ‘pallino’ del Sindaco. Approfittando di una scenografia meno tecnologica degli altri anni, infatti, potrebbe esserci la possibilità di un ritorno ad averli sul palco.

Ed ora rimane anche da capire se i fiori ci saranno sul mastodontico e bellissimo palco che sta per essere terminato in piazza Colombo. Un luogo dove, nel pomeriggio si svolgeranno piccoli concerti ed eventi e dove, la sera, il Festival ‘uscirà’ veramente dall’Ariston per essere vissuto anche nel pieno centro della città. Anche qui nessuna conferma ma sembra che sul palco in piazza i fiori dovrebbero quasi certamente avere degli spazi ben visibili.

Per il Sindaco un sopralluogo anche sul palco della piazza, insieme ai vertici della Rai mentre, poco dopo, Biancheri e Sindoni si sono visti con Amadeus. Bel clima tra i due amministratori matuziani ed il conduttore e direttore artistico del Festival, con uno scambio di impressioni sull’organizzazione della kermesse, a pochi giorni dall’inizio.