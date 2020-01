Sanremo2020: un palco che dona profondità e spazio quello del Festival, scala ridotta e orchestra ai lati (Foto)

E’ un palco disegnato e animato da immagini e linee curve che danno profondità allo spazio ma senza nessuna ‘macchina scenica’, quello del Festival di Sanremo che va in scena tra poco più di una settimana.

Un omaggio al passato, ammiccando anche un po’ a Broadway ma guardando al futuro, il palco firmato da Gaetano Castelli per la scenografia del 70° Festival della Canzone Italiana. Si tratta del 18° palco per Castelli e che quest’anno lo vede tornare tra le quinte dell’Ariston dopo 8 anni: “La mia scelta - dice - è stata quella di eliminare completamente le automazioni, sostituendole con elementi scenografici volumetrici progettati in modo da dilatare lo spazio scenico e acquisire la maggiore profondità possibile. E in questo spazio faccio ‘danzare’ la luce”.

La mitica scala del palco dell’Ariston non è stata eliminata ma ridotta mentre Castelli riporta l’orchestra ai lati del palco, lavorando sull’integrazione tra elementi della scenografia, apparati video e luci: “I principali, i fondali e le quinte – prosegue Castelli - contengono, all'interno, apparati video e sceno-luminosi che, per la prima volta, sono completamente integrati con le luci del direttore della fotografia Mario Catapano. La scena acquista dinamismo grazie alle sue forme sinuose, agli accorgimenti prospettici e alla sincronia con il ritmo musicale di tutti gli effetti luminosi e grafici, personalizzati per ogni artista e sottolineati dal dinamismo della ripresa firmata da Stefano Vicario”.