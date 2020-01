Sanremo2020: con Diletta Leotta, Masini, Arisa, Piero Pelù, Achille Lauro e Annalisa oggi è già Festival (Foto)

Anche se oggi attorno all’Ariston, insieme ad Amadeus, si sono fatti vedere moltissimi protagonisti dell’ormai prossimo Festival di Sanremo, è stata nuovamente lei la più ‘ricercata’ da fan e paparazzi.

Stiamo parlando della bellissima Diletta Leotta, conduttrice di Dazn che coadiuverà in due serate al Festival anche Amadeus. Sempre pronta per un sorriso o un saluto, è arrivata nel pomeriggio all’hotel Globo da dove si è trasferita poi in teatro per le prove. Ma oggi hanno provato molti cantanti e, tra questi, anche Marco Masini, Arisa e Piero Pelù, anche loro arrivati oggi pomeriggio al Globo.

Per Achille Lauro e la savonese Annalisa, invece, pranzo al ristorante ‘Glam’ di corso Inglesi e poi veloce ‘fuga’ a piedi all’Ariston. Il Festival è veramente alle porte e l’atmosfera è sempre più calda, in attesa dello ‘start’ fissato lunedì sera con il ‘red carpet’ ed il galà del Casinò. Poi, martedì, il via vero e proprio all’Ariston.