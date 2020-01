San Bartolomeo al Mare: Festa del Santuario della Rovere, il programma delle Sacre Funzioni

Per la Festa del Santuario Mariano Diocesano di Nostra Signora della Rovere, in San Bartolomeo al Mare, sono state programmate le seguenti Sacre Funzioni:



Ogni sera, fino al 1° febbraio, ore 16.00 Esposizione, Santo Rosario e Benedizione



Venerdì 24 gennaio inizio Novena

Ore 17:00 Santa Messa.



Domenica 26 gennaio

Ore 09:30 Santa Messa.

A seguire, processione fino al mare e ritorno.

(La Santa Messa delle ore 11:00 è sospesa).



Sabato 1° febbraio

Ore 17:00 Santa Messa con benedizione delle candele.



Domenica 2 febbraio (giorno della Festa)

Ore 08:00 Santa Messa.

Ore 09:00 Santa Messa.

Ore 10:00 Santa Messa.

Ore 11:30 Santa Messa, in latino.

Ore 15:30 Santa Messa.

Ore 16:15 Santo Rosario e Benedizione Eucaristica.

Ore 17:00 Santa Messa.



Lunedì 3 febbraio

(A tutte le Sante Messe, benedizione della gola).

Ore 08:00 Santa Messa.

Ore 09:00 Santa Messa.

Ore 10:00 Santa Messa.

Ore 11:30 Santa Messa, in latino.

Ore 15:30 Santa Messa.

Ore 16:15 Santo Rosario e Benedizione Eucaristica.

Ore 17:00 Santa Messa.



Martedì 4 febbraio

Ore 17:00 Santa Messa, in suffragio di tutti i devoti defunti e di tutti i parenti dei fedeli del Santuario.

Informazioni per il pubblico:

Ufficio IAT San Bartolomeo al Mare

Piazza XXV Aprile, 1

Tel. +39 0183 41 70 65

turismo@sanbart.it

sanbarteventi@gmail.com