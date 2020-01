Da domenica 2 a mercoledì 5 febbraio alla Federazione Operaia torna ‘Libri & Canzonette’ rassegna di cultura musicale

Nella città festivaliera c’è posto anche per la cultura musicale, o meglio c’è chi cerca di ritagliare uno spazio per parlare di editoria ed ascoltare voci, strumenti e creatività. Torna per il settimo anno, dopo un anno di pausa, “Libri & Canzonette”, un ciclio di incontri ideato da Freddy Colt e quest’anno dedicato al ricordo del giornalista Giovanni Choukhadarian. Gli incontri pomeridiani si terranno nello storico salone della Federazione Operaia Sanremese cominciando domenica 2 febbraio con un concerto offerto dall’orchestra a plettro del Circolo Mandolinistico Euterpe per il sostegno della società di mutuo soccorso che da più di un secolo e mezzo è un punto di riferimento per il lavoro e per l’arte a Sanremo. Il concerto dal titolo “Giro del mondo col mandolino” è diretto dal Maestro Cesare Depaulis e avrà inizio alle ore 17. Nella stessa occasione si aprirà il tesseramento 2020 alla Federazione Operaia per tutti coloro che volessero aderire e sostenere il sodalizio.

Lunedì 3 verrà inaugurato il fitto programma di Libri & Canzonette 2020 con la partecipazione dello scrittore e autore televisivo Bruno Gambarotta, il quale alle ore 16 presenterà il libro “Sanremo Story” di Claudio Porchia insieme al fotografo Alfredo Moreschi. A seguire verrà presentato il nuovo numero della rivista “The Mellophonium”, entrata nel 21° anno di edizione, e dedicata al tema “Altrifestival”. Insieme al direttore Romano Lupi interverranno alcuni tra gli autori di questo numero: il professor Mario Alessandro Curletto, il cantautore Claudio Cirimele, lo storico Riccardo Mandelli e il ricercatore Pietro Paiuzzi. A chiudere il primo pomeriggio sarà lo showcase della giovane arpista e cantante Elena Mazzullo.

La seconda giornata, martedì 4, si aprirà alle ore 16 con la presentazione del “Novissimo Zibaldone del Festival”, seconda edizione aggiornata di un progetto editoriale nato dieci anni fa in seno all’Accademia della Pigna. Si tratta di un compendio di commenti alle canzoni di tutte le edizioni del Festival di Sanremo scritti da studiosi, giornalisti ed operatori culturali del territorio. Interverrano alcuni tra gli autori: Riccardo Sasso, Federica Flore, Bianca Chailloux, Marco Innocenti, con il coordinamento di Daniela Cassini. Alle ore 17 sarà la ribalta ufficiale per un altro libro a tema, “Il Festival di Sanremo” di Eddy Anselmi, edito da De Agostini. Il giornalista-autore, attento cronista del Festival da molti anni, sarà introdotto da Romano Lupi. Nel corso del pomeriggio ci saranno interventi del giovanissimo cantante italo-cubano Alessandro Cabrera, mentre la chiusura sarà lasciata alla band toscana “Animali di Plastica”.

Il terzo pomeriggio, mercoledì 5 sarà dedicato al jazz e alle sue differenti declinazioni. Freddy Colt presenterà il suo libro “Spaghetti Swing, prontuario biografico illustrato della canzone jazzata”, pubblicato dalle Edizioni del Discobolo. È atteso a commentare questo lavoro il grande critico musicale Dario Salvatori, insieme all’etnomusicologo Francesco Giorgi. A seguire si presenterà un altro interessante saggio biografico, “Roberto Nicolosi, un grande maestro del jazz” scritto da Paolo Ceccarelli ed edito da Zona Music Books. A completamento dell’incontro dedicato alla riscoperta di questo musicista jazz ligure, nonché autore di colonne sonore per il cinema, il maestro Ceccarelli terrà uno showcase musicale.

In tutte le giornate della rassegna, con orario dalle 16 alle 19, sarà inoltre possibile visitare la mostra “Vent’anni di Mellophonium” che prevede l’esposizione delle copertine di tutti i numeri dal 1999 ad oggi insieme ad altri curiosi documenti.