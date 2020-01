Bordighera: grande successo sabato scorso per la serata di beneficienza con 'I Matti per gioco' (Foto)

Atmosfera olimpica, sabato scorso al ristorante ‘Chez Luis’ do Bordighera, per la serata di beneficenza organizzata dal Leo Club di Ventimiglia con lo spettacolo de ‘I Matti per Gioco: Assassinio sull’Olimpo, cena con delitto molto particolare’.

Gli dei greci scendono dall’Olimpo alla ricerca di uno di loro scomparso e mentre la trama si infittisce di mistero si lasciano andare a gags esilaranti condite da coreografie e tanta musica, sempre però affrontando tematiche contemporanee e d’impegno. Infine chiedono aiuto ai commensali per risolvere il giallo e riportare equilibrio sull’Olimpo. La scena finale coinvolge tutti con un’aria festosa e celebrativa in linea con la Commedia classica.

Il ricavato della serata, che ha ottenuto il ‘sold out’, è stato devoluto alla scuola secondaria di primo grado Cavour di Roverino per l’acquisto di materiale didattico. I ‘Matti per Gioco in Assassinio sull’Olimpo’ sono: Consuelo Benedetti, Maura Polito, Enrico Manfredini, Mirella Fazzolari, Emilia Serpico, Stefano Pollini, Marta Laveneziana, Andrea Alchieri, Renato Barletti e Cristina Valente con le ballerine della Dance Art Project.