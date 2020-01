Bordighera: celebrata oggi la Giornata della Memoria alla spiaggetta Bagnabraghe (foto)

Oggi a Bordighera si è svolta la Giornata della Memoria 2020, con deposizione di fiori presso la targa/ricordo degli ebrei in fuga dalla spiaggetta Bagnabraghe, in via Madonna della Ruota in Bordighera. All’evento ha partecipato il Sindaco di Bordighera, Vittorio Ingenito.



(foto di pietro Raneri)