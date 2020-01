Come scegliere le scarpe da ballo più idonee?

L’importanza di avere delle buona scarpe da ballo, permette di divertirsi in sicurezza e nel migliore dei modi. Scarpe da ballo comode permettono di facilitare i movimenti, di realizzare in maniera più semplice anche le figure più complesse e di sorreggere nel migliore dei modi le caviglie.



Queste caratteristiche possono sembrare poca cosa, ma possono fare una grande differenza sia per chi è un professionista; ma ancora di più per chi è un principiante nel ballo.



Un abbigliamento adeguato è un fattore importante per offrire confort e libertà nei movimenti, ma avere le scarpe da ballo ideali è essenziale per ballare bene. Alla fine, si tratta di prendersi cura delle proprie caviglie e del piede in generale. Inoltre, riuscire a scivolare sulla pista e sentirsi sicuri è perfetto anche nei balli più movimentati.



1) L’altezza del tacco delle scarpe da ballo



Il fattore dell’altezza dei tacchi è spesso di vitale importanza per le donne. Infatti, non sono molte le donne che sono in grado di ballare in tutta sicurezza su tacchi molto alti; in particolare quando sono agli inizi. Con il tempo e un ottimo paio di scarpe da ballo, si può apprendere come ballare anche con tacchi da 10/12 centimetri.



Tacchi bassi e di medio spessore, permettono movimenti più comodi. Per quanto riguarda le misure, dipende dalla propria tipologia di piede e dal comfort che può fornire al piede.



Ad esempio, per i ritmi latini, il tacco medio più scelto è quello compreso tra i 5-8 centimetri. Se si è giovani e si ha una buona esperienza nella danza e si è abituati a camminare con i tacchi, si può prendere la decisione di scegliere delle scarpe da ballo con tacchi da 6 centimetri.



Un consiglio per evitare una eccessiva stanchezza quando si balla, è di non appoggiare sempre il tacco quando si balla. Rimanere in punta di piedi, permette di riposare la pianta.



2) Scegliere il giusto materiale



Quando si deve prendere la decisione di acquistare un paio di scarpe per ballare, è bene scegliere delle scarpe realizzate al 100% di pelle. In questo modo, la scarpa avrà una maggiore durata e resistenza.



I materiali sintetici non sono ideali per le calzature da utilizzare durante la danza, poiché non permettono di far respirare il piede; oltre a non offrire la giusta resistenza sul pavimento.



3) Occhio al design



Il design e le decorazioni delle scarpe da ballo non possono essere sottovalutati. In molte tipologie di ballo, esistono una serie di linee guida da seguire.



Per i ragazzi, una scarpa chiusa con un largo tacco è ideale. Mentre per le ragazze, si è più liberi di spaziare nella scelta della calzatura.



La cosa più importante, in ogni caso, è che le diverse parti del piede come le caviglie, il collo e la pianta del piede devono sentirsi sicure e a proprio agio quando si balla.



Quando si scegliere una scarpa da ballo, è bene ricordarsi che si possono sporcare molto facilmente. Proprio per questo, è bene scegliere una scarpa che si possa pulire con molta facilità. Se si sceglie un modello di non facile pulizia, potrebbe essere un problema mantenerla nelle migliori condizioni dopo una gara o lezione di ballo.



La scelta di una scarpa da ballo è una scelta non del tutto semplice. Proprio per questo, è bene affidarsi solo a chi è in grado di offrire una vasta selezione di modelli studiati proprio per il ballo. Ballaby è uno dei negozi online più fornito in Italia, e che permette di riceve in pochi giorni a casa il modello ordinato. La presenza di scarpe da ballo per uomo e donna, offre la possibilità di trovare il modello più opportuno per ogni ballerino.