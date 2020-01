Sanremo: incidente questa mattina in strada Sen. Marsaglia, auto si schianta contro il guard-rail (Foto)

Incidente stradale, questa mattina in strada Sen. Ernesto Marsaglia, poco oltre la Madonna della Costa. La Polizia Locale è intervenuta insieme al 118 per soccorrere e rilevare un incidente stradale di un fuoristrada che, per cause in via di accertamento, ha perso il controllo e si è schiantato contro lo spigolo del guard-rail.

Il veicolo ha subito danni ingenti costringendo il carro attrezzi ad intervenire per rimuoverlo dalla strada. Il conducente è stato trasportato all'ospedale e gli agenti intervenuti hanno disposto per lui gli esami per accertare se ha ingerito alcolici od altro. Divelti anche il guard-rail e un paletto in metallo.