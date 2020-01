Sanremo: cantante di strada aggredisce la Polizia Municipale, il Giudice convalida il suo arresto, ma lo scarcera

Il giudice Francesca Minieri ha convalidato l'arresto nei confronti di Maxwell Nkansn, il cantante di strada ghanese che sabato è stato arrestato da quattro agenti della polizia municipale di Sanremo dopo che questi lo avevano invitato a interrompere l'esibizione, non essendo in regola con i permessi.

L'arresto è avvenuto sabato pomeriggio in via Corradi a Sanremo, davanti a molte persone, alcune delle quali hanno preso le parti del giovane artista che questa mattina in aula, difeso dall'avvocato Ramadan Tahiri, ha spiegato al giudice di essere stato a sua volta vittima dell'aggressione degli agenti. Uno di questi gli avrebbe messo le mani al collo. Nkansn che già in precedenza era stato multato dalla municipale, ha detto di essere un rifugiato politico, e che è stato allontanato per il colore della sua pelle.