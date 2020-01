CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, lunedì 27 gennaio

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al cinema Centrale di Imperia



SANREMO



Ariston (tel. 0184 506060)

Chiuso per allestimento Festival di Sanremo



Ariston Ritz (tel. 0184 506060)

Chiuso per allestimento Festival di Sanremo

Ariston Roof - Sala 1 (tel. 0184 506060)

Chiuso per allestimento Festival di Sanremo



Ariston Roof - Sala 2 (tel. 0184 506060)

Chiuso per allestimento Festival di Sanremo



Ariston Roof - Sala 3 (tel. 0184 506060)

Chiuso per allestimento Festival di Sanremo

Ariston Roof - Sala 4 (tel. 0184 506060)

Chiuso per allestimento Festival di Sanremo

Centrale (tel. 0184 597822)

- 1917 – ore 16.15 – 19.00 – 21.15 – di Sam Mendes - con George MacKay, Dean-Charles Chapman, Mark Strong, Andrew Scott, Richard Madden – Drammatico/Guerra - "Al culmine della prima guerra mondiale, due giovani soldati britannici, Schofield e Blake ricevono una missione apparentemente impossibile. In una corsa contro il tempo, devono attraversare il territorio nemico e consegnare un messaggio che arresterà un attacco mortale contro centinaia di soldati, tra cui il fratello di Blake…”

Voto della critica: ****

Tabarin (tel. 0184 597822)

- FIGLI – ore 16.30 – 19.30 – 21.30 – di Giuseppe Bonito - con Paola Cortellesi, Valerio Mastandrea, Stefano Fresi, Valerio Aprea, Paolo Calabresi - Commedia - "Nicola e Sara formano una coppia innamorata e felice. Sposati da tempo, hanno una figlia di sei anni e una vita che scorre senza intoppi. Un quadro ideale che verrà però sconvolto dall'arrivo del secondo figlio. Mai avrebbero potuto immaginare che ciò che ritenevano impossibile sarebbe potuto divenire drammatica realtà…”

Voto della critica: ***



IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

- LA DOULEUR (cineforum) – ore 16.15 - 20.15 - 22.30 – di Emmanuel Finkiel - con Mélanie Thierry, Benoît Magimel, Benjamin Biolay, Shulamit Adar, Grégoire Leprince-Ringuet – Biografico/Drammatico - "Nella Francia del 1944 occupata dai nazisti, Marguerite, una giovane scrittrice di talento, è un attivo membro della Resistenza insieme a suo marito, Robert Antelme. Quando Robert viene deportato dalla Gestapo, Marguerite intraprende una lotta disperata per salvarlo. Instaura una pericolosa relazione con Rabier, uno dei collaboratori locali del Governo di Vichy, e rischia la vita pur di liberare Robert, facendo imprevedibili incontri in tutta Parigi, come in una sorta di gioco al gatto e al topo. Lui vuole veramente aiutarla?…”

Voto della critica: ****



Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

- RICHARD JEWELL – ore 21.00 – di Clint Eastwood - con Sam Rockwell, Kathy Bates, Jon Hamm, Olivia Wilde, Paul Walter Hauser, Dexter Tillis - Biografico - "La vera storia di Richard Jewell, che nel 1996 fu vittima di una tragica disavventura che ne avrebbe segnato per sempre l'esistenza: avendo scoperto una bomba all'Olympic Park di Atlanta, durante le Olimpiadi estive, prese l'iniziativa di far evacuare l'intera zona, incassando i complimenti di tutti. Pochi giorni dopo però gli venne intentato un vergognoso processo mediatico in cui veniva accusato di essere stato lui stesso ad aver piazzato la bomba, con tutte le ricadute del caso sulla sua vita personale e professionale. Nemmeno la scoperta del vero colpevole, Robert Rudolph, e la caduta di ogni accusa a suo carico avrebbero riparato al danno che Jewell subì. Morì nel 2007 a soli 45 anni…”

Voto della critica: ****



Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Voto della critica: ***



DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

Chiuso



BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

Chiuso

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Chiuso

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Chiuso

VENTIMIGLIA

Teatro Comunale (tel. 0184 235263)

Doppia Programmazione

- ME CONTRO TE – ore 17.30 – 18.45 – 20.00 – di Gianluca Leuzzi - con Sofia Scalia, Luigi Calagna, Antonella Carone - Commedia - "Una nuova avventura per Luì e Sofi (Me contro Te), ancora una volta contro il malefico Signor S, questa volta al cinema. Il Signor S sta tramando vendetta e lavora ad un piano per diventare il padrone del mondo. I Me contro Te saranno chiamati ad impedirglielo, regalando ai loro piccoli fan e a tutte le famiglie divertimento e tante sorprese…”

Voto della critica: **

- PICCOLE DONNE – ore 21.30 – di Greta Gerwig - con Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, Eliza Scanlen, Timothée Chalamet - Drammatico - "Le quattro sorelle March, Meg, Jo, Beth e Amy, hanno il loro padre, un semplice cappellano, che è partito per il fronte durante la Guerra di secessione americana, lasciando a casa le figlie e la moglie. Le ragazze, con i loro pregi e i loro difetti, pur essendo povere, imparano a crescere e diventare ragazze responsabili, pronte a difendersi da qualsiasi vicissitudine, e sopratutto ognuna di loro è determinata a inseguire i propri sogni…”

Voto della critica: ****







Legenda - Giudizi della critica film in da 1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da www.cinematografo.it