Ventimiglia: questa mattina gli alunni dell'Istituto Comprensivo 'Cavour' sulla spiaggia per la 'Giornata della Memoria'

Come ogni anno, quest’oggi all’Istituto 2 ‘Cavour’ di Ventimiglia, diretto da Antonella Costanza, si è celebrata la ‘Giornata della Memoria’, per ricordare le vittime innocenti della barbarie nazifascista.

I bambini della scuola dell’infanzia Regina Margherita di Ventimiglia alta, sensibilizzati dalle docenti, hanno inteso partecipare all’evento con il loro candore e la loro spontaneità. Si sono così radunati sulla spiaggia della Marina di San Giuseppe di Ventimiglia, dove hanno voluto, a loro modo, ricordare il sacrificio del piccolo Sergio De Simone, che, con altri 19 bambini, fu immolato sull’altare della cruda ferocia nazifascista.I loro corpi furono prima usati come cavie per esperimenti medici e poi soppressi per tentare di cancellare le tracce di tanta ignominia.

I piccoli alunni hanno prima plasmato con la sabbia alcuni oggetti e su oguno di essi hanno poi piantato una bandierina sulla quale avevano provveduto a disegnare un volto che potesse rievocare quello di ogni bambino. La commovente cerimonia è poi culminata con il lancio sulla battigia di 20 candidi fiori, in ricordo di 20 meravigliosi angeli.