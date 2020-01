Seborga: il Consiglio della Corona del Principato ha esaminato le candidature pervenute per le elezioni dei 'Consiglieri''

Su convocazione della Principessa Nina, il Consiglio della Corona di Seborga si è riunito per valutare le candidature pervenute per le elezioni dei cinque Consiglieri della Corona di nomina popolare, a norma dell’art. 4 del regolamento delle elezioni.

In totale sono pervenute 7 candidature. Il Consiglio ha dichiarato inammissibile quella di Luca Monti di Firenze, in quanto non rispetta il requisito sancito dall’art. 1 del Regolamento delle Elezioni che prevede per i candidati l’esistenza di un legame con il paese di Seborga.

Le altre sei candidature rispondono invece a tutti i requisiti previsti e sono state quindi ammesse alle elezioni: Patrizia De Paola, Franco Murduano, Fabio Corradi, Sabina Camarda, Francesco Verrando e Carmela Serra Maria. Le votazioni si terranno domenica 9 febbraio, dalle 8.30 alle 17.