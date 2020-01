Sanremo: quasi 3.000 kg di cibo per i più bisognosi nella 'Raccolta alimentare' di sabato scorso con i Lions

Tre club Lions hanno effettuato, sabato scorso, la raccolta alimentare con grande successo: Sanremo Host, Sanremo Matutia e Arma e Taggia hanno raccolto ben 2.950 Kg di alimenti a lunga conservazione che sono stati consegnati alle parrocchie, alle mense per i poveri o ad associazioni caritative.

Il soci del Lions Club Sanremo Host, guidato dal Presidente Roberto Pecchinino e con la collaborazione dei Rangers d'Italia hanno raccolto presso i supermercati Conad City e Carrefour Express circa 800 Kg di cibo che è stato consegnato alle Parrocchie della Mercede e degli Angeli, ai frati Cappuccini e al Banco alimentare del Comune di Sanremo.

Il soci del Sanremo Matutia con la presidente Sara D'Amico, la referente Distrettuale M.Grazia Tacchi, con la collaborazione del presidente della CRI Vincenzo Palmero, della Squadra Antincendi Boschivi della Protezione Civile, al supermercato Coop hanno raccolto circa 700 Kg di cibo consegnato alle Parrocchie di San Rocco e Coldirodi, alla mensa per i poveri Myriam all'ANFFAS e al Banco alimentare del Comune.

Il Club di Arma e Taggia, con il presidente Aurelio Negro, ha effettuato il service presso l'Ipermercato Conad e ha raccolto ben 1.450 Kg di cibo distribuito alle realtà bisognose del territorio.

Prossimamente gli altri tre Club della zona, Bordighera Host, Bordighera Otto Luoghi e Ventimiglia faranno lo stesso service per aiutare coloro che si trovano in stato di necessità, mettendo in pratica il motto ‘We serve’.