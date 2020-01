Sanremo: per la Giornata della Memoria una lezione diversa alla Scuola Rubino

Nella Giornata della Memoria i bambini della scuola A.Rubino di Sanremo hanno partecipato ad alcune iniziative. Gli alunni hanno iniziato le loro attività nella biblioteca della scuola, dove hanno accolto la dott.ssa Masper Rossella e assessore alla cultura del comune di Sanremo Silvana Ormea.



"Una mattina diversa dal solito… una mattina per conoscere e non dimenticare. - ricordano dalla scuola matuziana - I bambini e i docenti della scuola Rubino ringraziano vivamente Rossella Masper per aver accolto l’invito e per la sua arte di leggere ad alta voce e di coinvolgere i bambini, l’avvocato Danilo Sfamurri, responsabile del Servizio Biblioteca Civica e l’Assessore alla Cultura Silvana Ormea per la disponibilità e la sensibilità dimostrate".