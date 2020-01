Sanremo: nuovo restyling per le bandiere dei Paesi dell’Unione Europea in piazza Colombo

In vista degli eventi che avranno piazza Colombo come location primaria nella settimana del Festival, il Comune di Sanremo si è mosso per un nuovo restyling delle bandiere che sventolano sulla struttura del ‘solettone’.

I vessilli sarebbero dovuti sparire insieme all’intera struttura nel macro progetto per la riqualificazione della piazza, ma la nota querelle legale con il ‘Kebabis’ ha stoppato tutto. Quindi meglio rifare il look alle bandiere.

Così il Comune ha affidato l’incarico della fornitura da circa 500 euro (524,60 euro per la precisione) alla ditta ‘Centro Forniture’ di Sant’Arsenio in provincia di Salerno.