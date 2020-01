Sanremo News è sempre più Festival: quest'anno le iniziative del nostro giornale faranno “story”

Mancano pochi giorni all'inizio del 70° Festival di Sanremo e per il nostro giornale questo sarà il 18esimo anno assieme alla Kermesse. Ogni anno potete seguire sulle nostre pagine gli eventi collegati al Festival, le conferenze stampa, gli arrivi dei vip in città, le critiche, le polemiche e la voce di chi vive la più grande manifestazione mediatica italiana.

Ogni anno Sanremonews cerca di andare sempre più incontro alle esigenze dei suoi lettori con nuove rubriche, nuovi video, format e curiosità. Ogni anno i nostri lettori ci premiamo con la loro attenzione e la loro partecipazione, sempre più attiva.

Per l'edizione 2020 la nostra redazione ha studiato un piano editoriale che ci rende sempre più partecipi del Festival in prima persona. Ecco nel dettaglio tutte le iniziative che Sanremo news e il suo gruppo editoriale More news hanno ideato e in cui saranno presenti.

Domenica 2 e lunedì 3 febbraio presso il teatro del Casinò di Sanremo, abbiamo organizzato uno speciale corso sulla storia del Festival, per imparare a scrivere del Festival: Sanremo Story. Per l'evento ci siamo avvalsi della collaborazione con l'Ordine dei Giornalisti, il Comune di Sanremo e il Casinò di Sanremo. Relatori del corso saranno: Mario Luzzatto Fegiz, Bruno Gambarotta, Claudio Porchia, Stefano Delfino e Barbara Pasqua.

Per il secondo anno consecutivo torna il nostro speciale ufficio stampa internazionale. Con la collaborazione degli studenti del Liceo Cassini e dell'Istituto Turistico Ruffini-Aicardi, anche quest'anno potrete leggere gli articoli del Festival in “tutte le lingue del mondo” o quasi. I ragazzi di Sanremo International si occuperanno di scrivere e tradurre i loro articoli in russo, albanese, romeno, francese e spagnolo.

Come da un decennio a questa parte, Sanremonews avrà l'onore di invitare i suoi ospiti all'esclusivo Glam Galà per discutere del Festival, della musica e di Sanremo. Non perdetevi il resoconto e le incursioni dei vip sulle pagine del nostro giornale.

La passerella di Sanremo, l'avant première del Festival non potrà non essere accompagnata dalla telecronaca dei nostri giornalisti che, direttamente dal tappeto rosso vi racconteranno cosa accade. La moda, la musica, i gossip e le curiosità di questo 70esimo Festival in diretta lunedì 3 febbraio su Sanremonews!

I nostri canali social sono sempre attivi. Rimanete in contatto con la nostra redazione attraverso Facebook e Instagram per non perdervi le dirette con i vip dei nostri giornalisti, gli scoop e perché no i collegamenti dalle piazze e dal cuore della città, proprio con voi.

Le cartoline del Festival con le speciali caricature disegnate da Tiziano Riverso, verranno distribuite in tutta Sanremo anche quest'anno. Cercatele, non potete non continuare la vostra collezione!

Uno speciale momento di “Humor Festival” dedicato ai 70anni della kermesse. Quest'anno assieme a Edizioni Zem abbiamo indetto un contest per tutti i vignettisti italiani, ricevendo oltre 100 capolavori da tutto il Paese. Il 2 febbraio verranno premiati i vincitori mentre per tutta la durata del Festival sarà possibile visitare la mostra con gli splendidi lavori pervenuti in redazione. Una Sanremo tutta humor in cui anche Silver, il papà di Lupo Alberto, ha molto da dire.

Le novità non si fermano qui perché, come tutti i nostri lettori sanno, le notizie non dormono mai. Rimanete sintonizzati sul nostro quotidiano e sui nostri social per non perdervi nemmeno un secondo di questo nuovo, unico, particolare Festival di Sanremo, perchè su Sanremonews è tutta un'altra musica.