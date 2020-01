Nelle scuole dell'Istituto Comprensivo di Taggia arrivano le borracce regalate dalla dirigente Fogliarini (Foto)

In questi giorni, i bambini delle scuole di Taggia, Levà e Badalucco (ed a breve anche a Triora) hanno ricevuto in regalo la loro borraccia personalizzata. Un'iniziativa che nasce dalla sensibilità verso le tematiche ambientali, dimostrata dalla dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo di Taggia.



Sono oltre un migliaio le borracce comprate dalla dott.ssa Annamaria Fogliarini per gli alunni delle scuole che amministra. L'obiettivo è semplice: diminuire il consumo di bottigliette di plastica. In questo modo si contribuisce a preservare l'ambiente, sempre più danneggiato dalla presenza di questi rifiuti.



Inoltre, il regalo fatto dalla dott.ssa Fogliarini si sposa perfettamente con i progetti del programma 'Eco schools', finalizzati all'ottenimento della bandiera verde. Nelle scuole dell'Istituto Comprensivo di Taggia, i bambini grazie alle attività di approfondimento legate a questo cammino virtuoso, hanno avuto modo di comprendere quanto sia importante l'acqua per tutti noi. Un cammino che si ripete anche quest'anno e non a caso le classi della scuola G.Mazzini di Levà procederanno con un progetto sulla pericolosa diffusione della plastica nell'ecosistema marino.



L'iniziativa sposa il percorso 'Plastic Free' avviato dal Comune di Taggia con la sostituzione delle stoviglie di plastica e dei bicchieri, nelle mense scolastiche. Il regalo delle borracce fatto dalla dirigente scolastica rappresenta il perfetto anello di congiunzione per far comprendere la dimensione del problema già in tenera età, in modo da portare poi questa sensibilità anche nelle mura domestiche. In tal senso non stupisce che le borracce siano state donate anche ad insegnanti e collaboratori scolastici dell'Istituto Comprensivo, perchè non è mai troppo tardi per prendersi cura dell'ambiente.