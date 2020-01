Molini di Triora: salvo anche per il prossimo anno l'asilo 'Caldani' grazie al ripopolamento dell'entroterra

Grazie al lavoro di diffusione fatto nelle scorse settimane è stato raggiunto il numero minimo di bambini iscritti per mantenere aperto l'asilo ‘Caldani’ di Molini di Triora anche l'anno prossimo.

Un risultato molto positivo per una scuola dell’infanzia che rischiava seriamente di chiudere e che invece rimarrà sul territorio. Dietro a tutto questo c’è un fattore ancora più importante per il futuro del nostro entroterra.

Infatti, quattro dei cinque bambini iscritti all’asilo ‘Caldani’, sono frutto del progetto di ripopolamento di ‘Glori the place to be’ e sono figli di genitori arrivati in valle negli ultimi 4 anni. Il progetto, lo ricordiamo, vede una serie di famiglie riappropriarsi dell’entroterra e, nella fattispecie, della frazione Glori di Molini di Triora.

Dopo la ‘fuga’ dai piccoli centri dell’entroterra, quindi, un segnale importante affinchè gli stessi possano tornare a vivere.