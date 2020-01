Imperia: ancora posti disponibili per il corso per pizzaioli presso il Centro Pastore

Ultimi posti disponibili per il corso pratico per pizzaioli con inizio il 3 febbraio presso il Centro Pastore di Imperia.



"Il corso è destinato a coloro che vogliono imparare un mestiere che non conosce crisi e offre opportunità concrete di impiego. Il corso sarà tenuto da docenti qualificati in grado di trasmettere le conoscenze necessarie per potersi integrare nel mondo del lavoro nel miglior modo possibile. I partecipanti si cimenteranno fin da subito nell’arte della pizza - commenta Mario Casella, amministratore unico del Centro Pastore di Imperia - imparando a preparare l’impasto, le diverse tipologie di farcitura, la porzionatura e a conoscere le tecniche di cottura relative alle diverse tipologie di forno".



"Valore aggiunto del corso è la preparazione dei prodotti tipici locali e la conoscenza e lavorazione di prodotti di tendenza (farine alternative, senza glutine, lievito madre e biologico). Le ore di lezione sono 70 (pratiche e teoriche) ad un costo di € 550,00 con frequenza dal lunedì al venerdì 9.00-13.00. Al termine del percorso verranno rilasciati gli attestati di Frequenza per Operatori del Settore Alimentare 16 ore (OSA- HACCP) e per la sicurezza dei lavoratori 16 ore (art. 37 D.Lgs. 81/08)" - ricordano dal centro Pastore.



"Le attività pratiche verranno svolte in un laboratorio e in una pizzeria di Imperia attrezzati e specializzati per la preparazione e la cottura di pizze tradizionali e al taglio; le ore teoriche si effettueranno presso le aule del Centro di Formazione Professionale G. Pastore in Via Delbecchi 36 a Imperia. Per maggiori informazioni si può visitare il sito del Centro Pastore (www.centropastore.it), chiamare il numero 0183 -76231 o inviare una mail a info@centropastore.it". - chiosano.